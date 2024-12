Eslováquia se declara disposta a acolher negociações de paz sobre a Ucrânia

A Eslováquia confirmou que está disposta a acolher negociações de paz sobre o conflito na Ucrânia, depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter considerado "aceitável" que Bratislava servisse de "plataforma" para o diálogo.

"Oferecemos o nosso território eslovaco para tais negociações", declarou o ministro das Relações Exteriores, Juraj Blanar, no Facebook, quase três anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

Segundo ele, as negociações devem ocorrer "com a participação de todas as partes, incluindo a Rússia", ao contrário da cúpula que ocorreu em junho na Suíça.