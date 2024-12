Swiatek não espera recurso da Wada em seu caso de doping

Depois do anúncio do teste positivo, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) considerou que a infração não era intencional, um caso similar ao ocorrido meses antes com o italiano Jannik Sinner, número 1 no ranking da ATP.

"Forneci todas as provas possíveis e não há muito mais o que fazer, honestamente", declarou Swiatek. "Consegui entregar a fonte [da contaminação] com rapidez suficiente. Por isso o caso foi encerrado tão rápido".

"Por tudo isso, não espero um recurso, mas não tenho nenhuma influência no que vai acontecer. Posso dizer que, segundo os processos que acompanhei e pela maneira como me trataram desde o início, me pareceu justo", acrescentou a polonesa.

Embora tenha sido "mentalmente difícil" lidar com o caso, Swiatek disse que a reação do público foi mais positiva do que negativa, o que a deixou mais tranquila.

"Acho que a maior parte das pessoas é compreensiva", afirmou a vencedora de cinco torneios de Grand Slam.

mp/pbt/bde/gk/dam/es/cb