O que se sabe sobre o acidente de um avião que deixou quase 180 mortos na Coreia do Sul

- Como estão as operações de resgate? -

Os serviços de emergência deslocaram dezenas de veículos para o local do acidente.

As imagens divulgadas pelas televisões locais mostram todo o avião queimado, exceto a cauda, e corpos envolvidos em mortalhas azuis sendo evacuados em macas.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, presidiu uma reunião de emergência do governo e visitou o local do acidente no fim do dia.

- Qual é a causa do acidente? -

"Presumimos que a causa do acidente tenha sido uma colisão com um pássaro, combinada com condições climáticas adversas", afirmou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun.