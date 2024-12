Dino empareda Congresso: somente nova lei poderá destravar emendas em 2025

"Não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares", anotou Dino.

No início de dezembro, Dino autorizou o pagamento de emendas que cumprissem as exigências constitucionais de transparência, rastreabilidade e controle público. Na decisão, o ministro definiu uma série de critérios - como a indicação do autor e do beneficiário final dos recursos no Portal da Transparência.

Na mesma decisão, o ministro anunciou que a vida dos parlamentares seria igualmente difícil em 2025: as emendas PIX somente serão liberadas no ano-novo com a apresentação prévia de um plano de trabalho e em contas específicas. A decisão também foi confirmada em plenário.

No dia 23, Dino confirmou sua disposição para a briga com o Congresso ao bloquear R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão até que fossem apresentados documentos para comprovar a regularidade das destinações.

No dia 29, o ministro fez uma pequena concessão: permitiu a execução de empenhos realizados antes de 23 de dezembro para evitar insegurança jurídica. Hoje, autorizou as emendas destinadas para a Saúde.

A partir de amanhã, a expectativa é que o cofre seja trancado até o retorno das atividades do Legislativo, em fevereiro. Isto é: se os parlamentares conseguirem aprovar uma lei que garanta o cumprimento da ordem do STF - e, mais do que isso, das exigências constitucionais para o uso de dinheiro público.