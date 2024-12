Apreendidas 3,5 toneladas de cocaína em carregamento de bananas em Portugal

Segundo informações recolhidas pela polícia portuguesa, a droga tinha como destino vários países europeus.

A operação foi realizada em cooperação com a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido.

A polícia ainda não efetuou nenhuma prisão, mas a investigação continua para "encontrar os responsáveis" e "levá-los à justiça", disse o chefe da polícia portuguesa à CNN Portugal.

