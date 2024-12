Ativistas denunciam agravamento das condições dos 'presos políticos' na Venezuela

Celas desumanas, comida estragada, recusa de contato com advogados e familiares, tortura: ativistas dos direitos humanos apresentaram, nesta segunda-feira (30), um relatório sobre as condições dos "presos políticos" na Venezuela, "agravadas" após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

Mais de 2.400 pessoas foram presas em meio aos protestos que eclodiram após as eleições de 28 de julho, nas quais a oposição denunciou fraudes e reivindicou a vitória.

O relatório do Comitê de Familiares e Amigos pela Liberdade dos Presos Políticos (CLIPPVE) foi intitulado "Prisões injustas, celas desumanas" e "examina as condições carcerárias dos presos políticos na Venezuela, agravadas após o contexto pós-eleitoral de 2024".