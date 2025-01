Ataque cibernético chinês ao Tesouro dos EUA teve escritório de sanções como alvo, diz jornal

Questionado sobre a reportagem, Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington, disse que a alegação "irracional" dos EUA é "sem qualquer base factual" e representa "ataques de difamação" contra Pequim.

A declaração disse que a China "combate todas as formas de ataques cibernéticos" e não abordou diretamente a reportagem do The Washington Post sobre alvos específicos.

O Departamento do Tesouro não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre a reportagem.

O The Washington Post citou suas fontes dizendo que uma das principais áreas de interesse do governo chinês seriam as entidades chinesas que o governo norte-americano pode estar considerando designar para sanções.

Empresas, indivíduos e entidades chinesas têm sido alvo frequente das sanções dos EUA, que Washington tem usado como uma ferramenta fundamental em sua política externa.

Os Estados Unidos consideram a China seu maior adversário em termos de política externa e, no mês passado, Yellen disse à Reuters que Washington não descartaria a possibilidade de aplicar sanções aos bancos chineses, à medida que busca reduzir a receita de petróleo da Rússia e o acesso a suprimentos estrangeiros para fomentar sua guerra na Ucrânia.