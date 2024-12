Agricultores americanos expressam preocupação com promessa de deportações em massa de Trump

Mas para Tom Barcellos, da Barcellos Farms, na Califórnia, devido à sua importância, os trabalhadores imigrantes não serão um alvo da nova administração.

"Há muitos outros problemas para resolver primeiro", acrescentou o agricultor de 69 anos.

"Aqueles que estão no poder sabem que não vão invadir a agricultura... Porque ela é a fonte de alimentos do povo americano, e não querem aumentar seu custo mais do que o necessário."

- "Falácia" -

Cerca de 2,4 milhões de pessoas trabalham no campo, das quais 44% não têm documentos para estar nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do Departamento do Trabalho.

"A cadeia alimentar dos Estados Unidos depende enormemente da mão de obra de migrantes em situação irregular", explica o economista David Ortega.