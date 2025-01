Brasileiro morre em Portugal e família pede ajuda para trazer corpo para SP

A família tenta trazer o corpo de Éder para Santa Fé do Sul (SP). Com dificuldades financeiras, os familiares criaram uma vaquinha online e pedem ajuda para arrecadar R$ 68 mil reais. Até o momento, eles conseguiram R$ 2.800.

Ao UOL, a mãe de Gustavo, Angélica Souza, contou ter ido com o marido à Portugal após o ocorrido. Ela relatou estar acompanhando a situação do filho, que não tem previsão de alta, e resolvendo os trâmites necessários para o translado de Éder. ''É um valor alto, não estávamos preparados para essa situação'', falou.

Tio e sobrinho haviam ido para Portugal em fevereiro do ano passado em busca de trabalho. Gustavo trabalhava como operador de máquinas e Éder em serviços pecuários. O homem de 45 anos deixou uma esposa e duas filhas.

Translado não pode ser feito pelo Governo

Em nota, o Itamaraty disse estar à disposição para prestar assistência aos familiares do brasileiro. Segundo a pasta, as Embaixadas e Consulados podem prestar orientações gerais aos nacionais, apoiar contato com o governo local e cuidar da expedição de documentos.

O órgão explica que em caso de morte de brasileiros no exterior, o transporte do corpo não pode ser custeado pelo Governo. ''O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017'', afirma.