Presidente do Chile viaja ao Polo Sul

A visita de Boric "ocorre em um momento importante para as atividades científicas do Chile na região", disse a Presidência chilena em um comunicado.

Historicamente, o Chile tem concentrado suas operações no setor norte da Península Antártica. Mas agora busca expandi-las "para setores do Mar de Bellinghausen e do Mar de Weddel", que circundam a península, diz o documento.

Durante o século XX, países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Chile, a Argentina, o Brasil e o Japão tentaram afirmar sua soberania na Antártica estabelecendo grandes bases, mas também com grandes expedições ao interior do continente.

