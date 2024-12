Coreia do Norte apresenta projeto de resort à beira-mar

A Coreia do Norte reabriu as suas fronteiras em agosto de 2023, após quase quatro anos de isolamento durante a pandemia de covid-19, impedindo inclusive a entrada dos seus próprios cidadãos.

Fotos divulgadas pela KCNA mostraram Kim e sua filha caminhando à beira-mar e algumas instalações.

Manifestou "grande satisfação" com as instalações construídas, "que poderão ser utilizadas para acolher com sucesso eventos externos, políticos e culturais do Estado", disse o presidente, citado pela KCNA.

"Se a indústria do turismo for desenvolvida através do uso ativo destas condições e ambiente tão favoráveis, abrirá um novo campo de construção cultural socialista e criará outra força motriz para promover o rejuvenescimento regional e o crescimento econômico nacional", disse Kim, citado pela KCNA.

Analistas disseram que Kim estava interessado no desenvolvimento do turismo norte-coreano durante os seus primeiros anos no poder e que o projeto Wonsan-Kalma era um dos que ele mais queria promover.

Cerca de 100 turistas russos chegaram a Pyongyang em fevereiro - o primeiro grupo de visitantes estrangeiros ao país desde o levantamento das restrições fronteiriças - e foram para uma estação de esqui perto de Wonsan.