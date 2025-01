Soldados da Guatemala e de El Salvador chegam ao Haiti para apoiar missão de segurança

A violência dessas gangues, que segundo a ONU controlam 85% da capital, não parece ter diminuído desde a chegada das forças quenianas ao Haiti em junho.

Esta empobrecida nação caribenha tem enfrentado, há anos, a violência dos grupos criminosos e uma forte instabilidade política.

Em 24 de dezembro, dois jornalistas e um policial morreram em um tiroteio entre gangues durante uma tentativa de reabrir um dos principais hospitais da capital.

No início desse mesmo mês, pelo menos 207 pessoas morreram em ataques ordenados pelo líder de uma poderosa gangue contra fiéis do culto vudu, de acordo com as Nações Unidas.

Os tiroteios também obrigaram o fechamento do aeroporto da capital em novembro.

Diante da violência e da fragilidade da MSS, as autoridades haitianas pediram ao Conselho de Segurança da ONU que transformasse esta missão multinacional em uma força de pleno direito da entidade.