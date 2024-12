Mundo recebe 2025 após ano marcado por guerras, eleições e glória olímpica

O México elegeu Claudia Sheinbaum como a primeira mulher presidente do país, e os venezuelanos viveram mais uma eleição polêmica, que resultou na reeleição de Nicolás Maduro.

Mas nenhuma votação gerou tanta atenção quanto as eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos, nas quais Donald Trump garantiu seu retorno à Casa Branca.

Embora só seja empossado em 20 de janeiro, sua vitória já tem repercussões em todo o planeta. O presidente eleito prometeu tarifas para produtos de México e China e afirmou que acabaria com a guerra na Ucrânia em apenas 24 horas.

Após quase três anos de guerra, os ucranianos temem uma diminuição da ajuda militar dos Estados Unidos com Trump, o que pode agravar sua situação no front leste, onde as tropas russas, mais bem armadas e numerosas, avançam gradualmente.

A agitação no Oriente Médio se intensificou, com ataques diretos entre Irã e Israel, incursões e bombardeios de Israel no Líbano em sua guerra contra o Hezbollah, e a queda do governo sírio de Bashar al Assad.

E a crise humanitária em Gaza se agravou, com a continuidade da guerra entre Israel e Hamas e a escassez de alimentos, abrigo e medicamentos. "O ano de 2024 foi o mais difícil. Perdi muitos entes queridos, incluindo meu pai", disse a palestina Wafaa Hayaj, de um campo de deslocados em Deir al Balah.