Guerras, tarifas e imigração: como a posse de Trump pode afetar a economia global

Durante a campanha eleitoral de 2024, Trump ameaçou tarifas gerais de 10% a 20% sobre todos os produtos que entrarem nos EUA e até 60% sobre os produtos chineses, implementados no seu primeiro dia no cargo.

Mais recentemente, ele também citou taxar em 25% todos os produtos do México e do Canadá. O México prometeu entrar na disputa fazendo o mesmo para produtos americanos. A China deve fazer o mesmo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, visitou Trump na Flórida para tentar evitar o desarranjo comercial.

Para empresas com cadeias de suprimento globais, o aumento das tarifas seria uma má notícia. Esses impostos prejudicariam os vizinhos dos EUA e provavelmente romperiam o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, um tratado de livre comércio fechado durante o primeiro mandato de Trump.

Atualmente, cerca de 80% das exportações do México e mais de 75% das do Canadá vão para os EUA. Mais da metade das importações dos EUA de frutas e vegetais vêm do México. Os EUA importam madeira e milhões de barris de petróleo bruto diariamente do Canadá.

O republicano também vem ameaçando uma retirada dos EUA da OMC (Organização Mundial do Comércio), o que pode levar ao colapso do sistema de negociação comercial multilateral.

No final, os consumidores americanos seriam atingidos com preços mais altos e poderiam encontrar prateleiras vazias. Alguns afirmam que Trump está usando a ameaça de tarifas como uma ferramenta de negociação, mas tal blefe poderia levar a retaliações e rapidamente se transformar em uma guerra comercial global.