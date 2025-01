Caso Gritzbach: Família de delator do PCC também é ameaçada de morte em SP

Casas-cofre são os imóveis do PCC destinados a esconder armas, cocaína, maconha e, principalmente, muito dinheiro em espécie, proveniente do tráfico internacional de drogas. As residências são construídas com bunkers e paredes falsas para despistar a polícia.

O delator forneceu aos dois investigadores os endereços de ao menos 15 casas-cofre e por isso também foi ameaçado de morte pelo PCC. A revelação dele causou um rombo de R$ 90 milhões à organização criminosa. Tacitus atribuiu o prejuízo a Gritzbach e exigiu o dinheiro de volta.

Como o prazo para a quitação da dívida venceu no último dia do ano passado, Tacitus, o dono das casas-cofre invadidas sem autorização judicial pelos investigadores, renovou ontem as ameaças de morte aos parentes do delator do PCC.

"Pode preparar os testamentos"

Ele enviou mensagens aos familiares de Gritzbach afirmando que eles não passarão de 2025, caso não paguem a dívida. O autor das ameaças avisou aos parentes do delator que eles estão desfilando com carros de luxo adquiridos com o dinheiro roubado dele.

"Nosso dinheiro fede a sangue. Sei que não pagaram ainda porque não tiveram acesso ao patrimônio dele [Gritzbach]. Isso não é nenhum pouco problema meu", escreveu o dono das casas-cofre em uma das mensagens ameaçadoras.