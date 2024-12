Rússia e Ucrânia realizam ataques na véspera de Ano Novo

Ucrânia e Rússia realizaram vários ataques na madrugada desta terça-feira (31), nos quais Kiev anunciou que foi alvo de 61 mísseis russos, e Moscou afirmou ter derrubado 68 drones ucranianos.

Segundo as autoridades ucranianas, os ataques russos foram realizados na região de Sumy, no norte do país e que faz fronteira com a Rússia, e na capital, Kiev, cujo governador anunciou que destroços causados por um projétil danificaram uma casa e feriram uma mulher.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 21 mísseis e 40 drones. Além disso, a fonte acrescentou que o seu sistema de defesa aérea derrubou um míssil supersônico, cinco mísseis guiados e 16 drones.