Na ONU, Israel defende ataque contra hospital na Faixa de Gaza

O vice-embaixador de Israel na ONU, Jonathan Miller, disse que mais de "240 terroristas foram presos, incluindo 15 que participaram do massacre do dia 7 de outubro", no sul de Israel, em 2023, que deu início à guerra na Faixa de Gaza. O diretor do hospital, Hussam Abu Safiya, foi preso na ação.

"Suspeitamos que ele seja um operador do Hamas, já que centenas de terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica estavam se escondendo dentro do hospital Kamal Adwan sob a sua gestão. Ele está sendo investigado por forças israelenses", afirmou. A OMS está profundamente preocupada com Abu Safiya, afirmou o representante da entidade, Richard Peeperkorn: "Perdemos contato com ele desde então e pedimos sua libertação imediata".