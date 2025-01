Chegada de migrantes irregulares às Ilhas Canárias bateu recorde em 2024

De acordo com dados da ONG Caminando Fronteras, 2024 foi o ano com mais mortes nesta perigosa travessia, com cerca de 10.400 vítimas.

O número de mortes foi 58% superior ao registrado em 2023 pela ONG, que contabilizou 6.618 óbitos.

Apesar dos perigos, devido às fortes correntes e às embarcações frágeis utilizadas pelos migrantes, com pouca água e suprimentos, a travessia para as Ilhas Canárias ganhou popularidade nos últimos anos devido ao aumento da vigilância e da pressão das autoridades em outras rotas.

Enquanto os números das Canárias batem recordes, as chegadas à União Europeia pela rota dos Bálcãs ocidentais caíram 80% nos primeiros onze meses de 2024, e as chegadas pelo Mediterrâneo central diminuíram 60%, segundo dados da agência fronteiriça europeia, Frontex.

Sobrecarregadas pela magnitude das chegadas nos últimos meses, as autoridades locais deram o alerta, declarando que não conseguem mais atender menores desacompanhados em suas instalações de acolhimento.

No entanto, o governo de esquerda e a oposição conservadora não conseguem chegar a um acordo sobre a redistribuição dos menores por todo o território nacional para aliviar a situação nas Canárias.