China registrou seu ano mais quente em 2024

- Enchentes -

Os efeitos do aquecimento, devido em grande parte ao uso de combustíveis fósseis, não se refletem apenas nos termômetros. O ar mais quente pode reter mais vapor d'água e os oceanos mais quentes levam a uma maior evaporação, o que pode levar a tempestades intensas.

As repercussões podem ser graves, mortais e cada vez mais caras, causando danos materiais e destruindo colheitas.

Na China, dezenas de pessoas morreram no ano passado devido às enchentes. Em maio, um episódio de chuva causou o desabamento de uma rodovia que matou 48 pessoas.

O aumento das temperaturas foi evidente, por exemplo, na grande cidade de Guangzhou, no sul do país, onde foi ultrapassada uma média de 22ºC em 240 dias do ano, quebrando o recorde anterior de 234 dias estabelecido em 1994.

- Custo astronômico -

A China, assim como o resto do mundo, enfrenta um aumento significativo nas temperaturas médias, mas comprometeu-se a começar a reduzir as suas emissões de CO2 até 2030 e a alcançar a neutralidade do carbono até 2060.