Investigadores chegam à residência do presidente afastado da Coreia do Sul para prendê-lo, segundo AFP

Investigadores da Coreia do Sul chegaram à residência presidencial na manhã desta sexta-feira (3, data local) para efetuar a prisão do presidente afastado Yoon Suk Yeol, onde um grupo de apoiadores se reunia do lado de fora para protegê-lo, segundo repórteres da AFP.

Viaturas com os agentes chegaram à residência de Yoon no centro de Seul, cercada por um grande dispositivo policial, de acordo com os correspondentes da AFP. Yoon é investigado por "rebelião" após sua tentativa fracassada de impor a lei marcial no país em 3 de dezembro.

hj-cdl/ceb/bjt/rpr/am