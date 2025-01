Morreu o cantor americano Wayne Osmond

A carreira dos irmãos começou na década de 1950, quando Wayne, Alan, Merrill e Jay se juntaram para formar um quarteto de canto à capela. Em 1961, os quatro foram descobertos por um caça-talentos quando cantavam na Disneylândia, no estado da Califórnia. Dali, saltaram para a TV e sua popularidade cresceu.

Com o tempo, uniram-se os irmãos Donny e Jimmy, assim como a irmã Marie. Em 1971, o grupo atingiu o auge do sucesso com o lançamento do single "One Bad Apple", que passou cinco semanas no primeiro lugar da Billboard 100, segundo a revista People.

Pouco depois, os integrantes da banda seguiram por caminhos separados. Wayne casou-se em 1974 com Kathlyn White, ex-rainha de um concurso de beleza, com quem teve cinco filhos.

O cantor foi diagnosticado com um tumor cerebral em 1997, e perdeu quase toda a audição devido ao tratamento, informou a People. Em 2012, sofreu um derrame que o impediu de continuar tocando guitarra.

md/st/dga/cjc/lb

© Agence France-Presse