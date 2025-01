Após porradas em Campos Neto, Galípolo no BC aumenta pressão sobre Lula

Ex-número dois de Fernando Haddad na Fazenda, Galípolo tem uma visão econômica mais alinhada à da gestão atual. Indicado por Lula, ponderam aliados, isso dificultará culpar a política do Banco Central por eventuais resultados insatisfatórios na economia.

Dois anos de rinha

A autonomia do Banco Central foi estabelecida em 2021, quando Campos Neto já estava no cargo. Pela nova lei, o chefe do órgão seria indicado pelo presidente da República, com mandato de quatro anos e uma possibilidade de recondução, sem que o sucessor no comando do país possa trocá-lo. Antes, o chefe de Estado tinha a prerrogativa de indicar para o cargo ou demitir quando bem entendesse.

Lula nunca escondeu a insatisfação de herdar uma indicação de Bolsonaro. Desde que assumiu, ele defende que indicar o presidente não é retirar a autonomia do Banco Central, citando como exemplo o banqueiro Henrique Meirelles, seu chefe do BC por oito anos, de 2003 a 2010, que ele via com mais autonomia do que Campos Neto.

Meirelles, ex-presidente do BankBoston no Brasil, geriu o BC como quis, apontava Lula, enquanto questionava a proximidade de Campos Neto com Bolsonaro. Mesmo à frente do BC, o economista participava de um grupo de WhatsApp com ministros da antiga gestão, foi a um churrasco com alguns deles e chegou a usar uma camiseta da seleção brasileira, adotada por bolsonaristas, ao votar em 2022, o que gerou críticas até no Congresso sobre sua neutralidade.