Programa de Meghan Markle estreia em 15 de janeiro na Netflix

A esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, estreará seu programa de estilo de vida e culinária na Netflix no dia 15 de janeiro, anunciou a atriz em suas redes sociais nesta quinta-feira (2).

"Estou muito animada em compartilhar isso com vocês!", escreveu a duquesa de Sussex no Instagram. "Espero que gostem do programa tanto quanto eu gostei de produzi-lo."

A Netflix divulgou uma prévia de "With Love, Meghan", uma minissérie de oito episódios em que a estrela de "Suits" abordará temas como culinária, jardinagem, artesanato, arranjos florais e dicas para ser um bom anfitrião.