Real Madrid luta pela liderança do Espanhol em jogo adiado contra o Valencia

O Real Madrid tem a chance de liderar o Campeonato Espanhol pela primeira vez nesta temporada se vencer o Valencia (19º) no estádio de Mestalla, nesta sexta-feira (3), às 17h00 (horário de Brasília), num jogo da 12ª rodada que teve de ser adiado devido às enchentes que afetaram a região valenciana no final de outubro.

A equipe 'merengue' está em segundo lugar na tabela com 40 pontos, um atrás do líder Atlético de Madrid, que ficaria com um jogo a menos. Em caso de vitória, os jogadores comandados por Carlo Ancelotti abrirão uma vantagem de cinco pontos em relação ao terceiro colocado Barcelona.

O Valencia, empatado em 12 pontos com o lanterna Valladolid, está mergulhado em uma das piores crises esportivas e institucionais de sua história, o que aumenta o favoritismo do time da capital, que encerrou 2024 deixando uma boa imagem.