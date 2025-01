Suspeito da explosão de Tesla em Las Vegas tinha ferimento de bala na cabeça

"Seu corpo carbonizado estava irreconhecível", acrescentou o funcionário.

Contudo, as autoridades - que encontraram documentos de identificação no local - acreditam que se trata de Matthew Alan Livelsberger, um militar de 37 anos originário do Colorado.

"Ainda não tenho 100% de confirmação de que se trata do indivíduo no interior do Cybertruck", afirmou o chefe da polícia de Las Vegas.

A imprensa americana noticiou que Livelsberger havia alugado o Tesla Cybertruck, mas as autoridades ainda não confirmaram essa versão.

Imagens da explosão de um veículo Cybertruck estacionado em frente à entrada do hotel com nome "Trump" na fachada começaram a circular nas redes sociais na quarta-feira. O incidente também deixou sete feridos.

Segundo as autoridades, a motivação do ato permanece "desconhecida". "Não temos informação que nos permita afirmar com certeza ou sugerir que ele estava motivado por uma ideologia particular", disse à imprensa o agente especial do FBI Spencer Evans.