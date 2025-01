Ano 2024 foi o mais quente em Hong Kong

As Nações Unidas anunciaram na segunda-feira que 2024 se tornaria o ano mais quente já registrado em todo o mundo.

As temperaturas foram mais altas do que o normal durante todos os meses do ano, exceto um. Os meses de abril e outubro estabeleceram novos recordes de temperatura média mensal, detalhou o Observatório de Hong Kong.

O território autônomo também sofreu seu outono mais quente naquele ano, dado que a temperatura média de setembro e novembro atingiu 26,5 ºC.

Os três anos mais quentes da história de Hong Kong ocorreram após 2018.

O Observatório estima que Hong Kong terá temperaturas "normais" e "acima da média" nos primeiros três meses de 2025.

"Em um contexto de aquecimento global, as temperaturas de janeiro a março em Hong Kong demonstram uma tendência significativa de alta a longo prazo", acrescentou.