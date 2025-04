Líderes latinos prometem união frente a guerra comercial dos EUA

"Não podemos continuar caminhando separados quando o mundo se reorganiza", declarou a anfitriã, Xiomara Castro, no discurso de abertura. "Os Estados Unidos redesenham seu mapa econômico sem se perguntarem quais povos são deixados para trás."

Na mesma linha, pronunciou-se o presidente colombiano, Gustavo Petro, que advertiu que não se deve cair "na armadilha de resolver os problemas sozinhos. Vão nos destruir, ou vamos nos autodestruir."

"São momentos de mudanças profundas no comércio mundial, que afetam os nossos países", disse a governante mexicana, Claudia Sheinbaum. "Hoje, mais do que nunca, é um bom momento para reconhecer que a América Latina e o Caribe necessitam de unidade e solidariedade de seus governos e de seus povos e fortalecer uma maior integração regional", acrescentou.

No fim do encontro, a Colômbia assumiu a presidência rotativa da Celac, com um chamado de Petro por uma ajuda a Haiti, Cuba e Venezuela. O colombiano disse que vai se dedicar a criar grupos de trabalho voluntários para o fortalecimento democrático do Haiti e para "a superação concreta dos bloqueios impostos a Cuba e Venezuela".

Petro observou que esses grupos devem ter "objetivos concretos" em termos de superação de conflitos, integração e aprofundamento da democracia. Também informou que vai promover projetos para a preservação da Amazônia, a inteligência artificial, uma interconexão elétrica no continente e uma rede regional de fibra ótica.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descreveu a ameaça dos Estados Unidos de restringir os vistos para autoridades de países que contratam médicos cubanos como uma "chantagem vulgar" e defendeu suas missões médicas no exterior.