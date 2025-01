Dérbi Roma-Lazio é destaque da rodada da Serie A em fim de semana sem 'gigantes'

O Napoli (2º com 41 pontos) pode dormir como líder no sábado se pontuar em Florença contra a Fiorentina (5ª).

Mas o principal duelo do fim de semana acontecerá no domingo, no Estádio Olímpico da capital às 16h45 (horário de Brasília), com o clássico entre Roma (10ª) e Lazio (4ª).

As duas equipes de Roma estão separadas por 15 pontos. Se a Lazio pode sonhar com a classificação para a Liga dos Campeões, para o time 'giallorosso' a temporada está sendo um pesadelo.

Com dois treinadores demitidos (Daniele De Rossi e Ivan Juric), a Roma mostra um nível de jogo por vezes desesperador para alguns 'ultras', que não hesitam em atacar os jogadores e principalmente a diretoria.

Nem mesmo a chegada do respeitado Claudio Ranieri serviu para mudar o tom: desde que o ex-técnico de Valencia, Atlético de Madrid e Leicester deixou a aposentadoria, em meados de novembro, aos 73 anos, a Roma somou apenas sete pontos em seis jogos do campeonato italiano.

A equipe, décima colocada com 20 pontos - seis acima da zona de rebaixamento - acaba de conseguir dois resultados animadores: uma goleada contra o Parma (5 a 0) e um empate com o Milan, em San Siro, que levou à demissão de Paulo Fonseca do time rubro-negro.