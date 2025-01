O que se sabe sobre as causas de surto de virose no Guarujá?

Período mais crítico foi superado no Guarujá?

No sábado (4), segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Guarujá, o tempo médio para atendimento médico girava em torno de 1 hora em algumas unidades. Na manhã deste domingo (5), o fluxo de pessoas se encontra dentro da normalidade, de acordo com a pasta.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Guarujá, Marco Chacon, acredita que o pico da virose já foi superado, graças às medidas adotadas. "O reforço da estrutura, com mais médicos, enfermeiros e estações para aplicação de soro, deu resultado. Hoje, as salas de emergência e soroterapia dos Prontos Socorros (PSs) estão vazias, não há mais filas e as Unidades de Saúde da Família apresentam fluxo de pessoas dentro da normalidade", disse ele.

As unidades de Saúde da Família dos bairros Jardim dos Pássaros, Vila Rã e Cidade Atlântica, que faziam apenas atendimento eletivo das 7h às 17h, continuam abertas até às 22 horas, sem a necessidade de agendamento de consultas. O atendimento em horário estendido segue até este domingo, podendo ser ampliado em caso de necessidade.

Outras cidades foram afetadas?

"Trata-se de uma onda, que, ao que parece, já deixou o Guarujá", afirma Chacon. "Queremos descobrir a origem da virose, que começou ainda antes do Natal, e só os laudos trarão essa resposta. A onda de infecção agora migrou para as cidades vizinhas, o que é muito comum em casos de viroses causadas, provavelmente, por norovírus, transmitidos por água contaminada", avalia ele.