Gendarme argentino vive 'situação grave' na Venezuela, alerta CIDH

Seus advogados desconhecem seu paradeiro e foram informados de que "a denúncia sobre seu desaparecimento não seria aceita", detalhou o comunicado.

Segundo a CIDH, "funcionários públicos do alto escalão" venezuelano declararam que o gendarme "está detido", sem especificar o número do processo, qual tribunal está encarregado do caso, se ele recebeu cuidados médicos necessários ou o local exato onde se encontra.

O órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) denuncia que não foram tomadas medidas "para garantir comunicação entre Nahuel Gallo e o país de sua nacionalidade" e que "não existe, no âmbito interno, possibilidades de solicitar proteção" para ele.

Caracas rompeu relações com a Argentina após o presidente Javier Milei não reconhecer a proclamada reeleição do chavista Nicolás Maduro à frente do país nas eleições de 28 de julho.

Desde então, a embaixada argentina em Caracas está sob custódia do Brasil. Em março, seis colaboradores da líder opositora venezuelana María Corina Machado, acusados de "terrorismo", se refugiaram na sede diplomática.

A CIDH exige que o governo de Maduro permita que o gendarme entre em contato com a Argentina, "com sua família e representantes legais de confiança".