Guardiola diz não saber se Manchester City fará contratações em janeiro

Nas últimas semanas, o treinador catalão insistiu publicamente que quer ter reforços em janeiro, sobretudo na defesa e também um volante.

O Manchester City recebe neste sábado o West Ham, depois de ter encerrado no último domingo diante do Leicester (2-0) uma incômoda série de quatro jogos sem vencer no campeonato inglês.

