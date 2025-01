Lille começa ano com empate decepcionante com o Nantes

"Temos que dar 100% neste tipo de jogo, não fomos bons o suficiente", reconheceu o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Com Paris Saint-Germain (1º, 40 pontos) e Monaco (3º, 30 pontos) em Doha para a disputa da Supercopa da França no domingo, o sábado foi de pouca emoção no futebol francês.

No último jogo do dia, o Lyon (5º) alcançou os mesmos 28 pontos do Lille graças à vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Monpellier, com gol contra nos acréscimos de Khalil Fayad (90'+1).

Também neste sábado, o Saint-Etienne (14º) venceu o Reims (10º) por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico norueguês Eirik Horneland.

Vice-líder com 30 pontos, o Olympique de Marselha receberá o Le Havre (17º) no domingo.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: