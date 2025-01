Estrelas de Hollywood prontas para brilhar no Globo de Ouro

Com a nova gestão, os organizadores esperam continuar com o aumento do público registrado em 2024 e consolidar o status da cerimônia como termômetro do Oscar, já que ocorre três dias antes do encerramento da votação para definir as indicações da cobiçada gala.

"Poderia realmente influenciar em um ano disputado, onde tudo pode acontecer", disse Hammond.

Um reflexo das mudanças é a inclusão de filmes como "O Brutalista", o segundo filme mais indicado, estrelado pelo ganhador do Oscar Adrien Brody como um arquiteto judeu húngaro que emigra para os Estados Unidos depois de sobreviver ao Holocausto, disse o crítico.

A premiação é "definitivamente mais internacional", disse ele.

O filme concorrerá à estatueta de melhor drama com "Conclave", com seis indicações, que retrata uma disputa entre facções internas sobre o futuro da Igreja após a morte do papa.

Outros filmes que estão na disputa são o filme biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido", o épico de ficção científica "Duna: Parte Dois", a crítica social de "Nickel Boys" e "Setembro 5", sobre a cobertura da crise dos reféns nas Olimpíadas de 1972.