Brasil anuncia adesão da Indonésia como membro pleno dos Brics - A Indonésia é o décimo país aceito no bloco, cuja adesão é disputada por nações como Turquia, Azerbaijão e Malásia.A Indonésia se tornou o décimo membro pleno do Brics, grupo que reúne economias emergentes, nesta segunda-feira (06/01). O anúncio foi feito pelo governo brasileiro, que é um dos membros fundadores do bloco e detentor da presidência rotativa para 2025.

"O governo brasileiro acolhe a entrada da Indonésia no Brics", disse o ministério das Relações Exteriores em comunicado. "Detentora da maior população e da maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul Global", completou.

A candidatura da Indonésia recebeu o endosso dos membros plenos do Brics em agosto de 2023, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. No entanto, a nação, quarta mais populosa do mundo, optou por adiar sua adesão formal ao bloco até a formação de seu novo governo eleito.