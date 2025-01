Dois cabos danificados em suposta sabotagem no mar Báltico são consertados

A ação danificou quatro cabos de telecomunicações e um cabo elétrico (EstLink 2).

"Há provas convincentes da presença do Eagle S no local" onde os cabos foram cortados, disse Wallenius, que destacou que a investigação ainda está em andamento, o que o impede de se pronunciar com certeza sobre a responsabilidade.

"Os cabos foram cortados de tal forma que parece um corte causado por uma âncora", afirmou.

O petroleiro "Eagle S", com bandeira das Ilhas Cook e procedente de um porto russo, foi abordado e encontra-se agora ao longo da costa de Porkkala, cerca de 30 quilômetros de Helsinque. Oito dos seus marinheiros estão proibidos de sair do território finlandês.

cbw/er/bc/eg/aa

© Agence France-Presse