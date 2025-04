IA, regulação e desafios comerciais em debate no Web Summit Rio

Dilemas sobre inteligência artificial generativa e regulação de redes sociais serão abordados a partir deste domingo (27) na edição latino-americana da conferência de tecnologia Web Summit, que abriu as portas no Rio de Janeiro com desafios marcados pelas incertezas geopolíticas e econômicas.

"O mundo está mudando rapidamente. O poder já não está concentrado, está se movendo, se multiplicando e se tornando multipolar. E todos se perguntam, o que vem depois? Por isso estamos aqui", disse na abertura o fundador e diretor-executivo do evento, Paddy Cosgrave.

A conferência acontece em um momento complexo para o setor tecnológico mundial, marcado pela guerra comercial lançada pelo presidente americano Donald Trump, que afeta com força China e Europa.