Elefante mata turista espanhola em santuário na Tailândia

As autoridades entraram em contato com a embaixada espanhola para confirmar a identidade da vítima.

Nos últimos 12 anos, os elefantes selvagens mataram 227 pessoas, incluindo vários turistas, segundo o Departamento de Parques Nacionais, Vida Silvestre e Conservação de Plantas.

No mês passado, um elefante matou uma mulher de 49 anos em um parque nacional na província de Loei, no norte do país.

Banhar elefantes é uma atividade turística muito popular entre os que visitam a Tailândia, onde cerca de 2.800 paquidermes estão destinados ao turismo, segundo a World Animal Protection.

Mas algumas associações asseguram que banhá-los pode lhes causar angústia e alguns santuários não permitem a prática.

