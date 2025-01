Pimenta deixa Secom de Lula após críticas do presidente; marqueteiro assume

Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação Imagem: Marcus Claussen

Sidônio ressaltou o ineditismo da função. "Essa é a minha primeira vez em governo. É uma experiência nova, interessante", afirmou, ao lado de Pimenta. E deu pistas sobre como vai tocar o ministério: "Tem uma expectativa grande com o governo, tem a gestão e a percepção popular: alinhar esses três é o objetivo nosso. É importante que a gestão não seja analógica. É um papel e uma obrigação do governo mostrar o que foi feito".

É um segundo tempo que estamos começando. É como se fosse uma corrida de baliza. Já estou pegando [a pasta], tem um avanço, uma evolução que vamos levar para frente.

Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom

A saída já era esperada desde dezembro passado, quando Lula fez um discurso ao PT reclamando da comunicação. Uma cirurgia de última hora para estancar um sangramento após a queda no banheiro, quando o presidente bateu a nuca, adiou a mudança. Como o UOL já mostrou, a saída deve preceder uma reforma ministerial.

Reclamações sobre comunicação

O descontentamento de Lula com a comunicação já é antigo. O presidente vinha reclamando publicamente sobre a área desde o início de 2024, quando esperava já ver "colhendo frutos" do que havia plantado no primeiro ano do mandato.