Macron alerta que 'não haverá solução rápida e fácil na Ucrânia'

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (6) que não vê uma "solução rápida e fácil" para o conflito entre Rússia e Ucrânia e estimou que os ucranianos deveriam ter expectativas "realistas".

"Não haverá uma solução rápida e fácil na Ucrânia", disse Macron em um discurso aos embaixadores franceses reunidos no Eliseu, quase três anos depois do início do conflito com a invasão russa em fevereiro de 2022.

Ao mesmo tempo, ele observou que os ucranianos terão que conduzir "discussões realistas sobre questões territoriais e somente eles podem conduzi-las", em um momento em que a Rússia, que tomou cerca de 20% do território ucraniano, multiplica as conquistas no leste do país.