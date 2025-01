Sinner começa 2025 com folga na liderança do ranking da ATP

Thiago Wild, na 76ª colocação, é o único brasileiro dentro do Top 100. O jovem João Fonseca, de 18 anos, campeão do Next Gen ATP Finals em dezembro e do Challenger de Camberra no último sábado, subiu 32 posições e é o número 113 do mundo.

-- Ranking da ATP nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 7.635

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.010

4. Taylor Fritz (EUA) 5.350