Chuva e vento deixam parte de SP em atenção; 150 mil imóveis estão sem luz

Parte da cidade de São Paulo está em estado de atenção para as chuvas, mas as nuvens se deslocam para o ABC, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). Na cidade de São Paulo, chove nas zonas leste, sudeste e sul. "As chuvas têm rápido deslocamento, mas atuam com forte intensidade".

Também há alerta de chuva forte com granizo, vento e raio para outras cidades do ABC, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.