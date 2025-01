Dez homens armados morrem em confronto com forças de segurança no México

As forças de segurança mexicanas entraram em confronto na segunda-feira com homens armados em Guanajuato (centro), um dos estados mais violentos do país, deixando 10 supostos criminosos mortos e três polícias feridos, informaram as autoridades.

O tiroteio ocorreu pela manhã durante uma patrulha de segurança no município de Yuriria, em Guanajuato, região industrial do centro do país com presença de cartéis de drogas.

O departamento de segurança de Guanajuato relatou inicialmente a morte de oito agressores, mas depois disse que outros dois corpos foram encontrados com ferimentos a bala.