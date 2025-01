Trump: 'O inferno vai se instalar!'

Esta é a newsletter TixaNews. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Vou ser obrigada a roubar essa frase do Donald Ronald Trump (não, ele não é Ronald). O mais novo velho presidente americano soltou essa pérola hoje em uma coletiva aleatória e resume perfeitamente as notícias do éNoiteNaCidade.

A coletiva foi tão aleatória que Trump disse que ia tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá à força, que os moinhos de vento estão deixando as baleias loucas, que o Golfo do México agora vai se chamar Golfo da América e o mais importante: o Zuckerberg, aquele Mark da Meta, arregou e vai eliminar os checadores de fato porque ficou com medinho dele, Trump. Ok, ele não disse nessas palavras, mas poderia ter dito porque o sentido foi o mesmo. Se segura, mundo!

Deixa eu explicar o rolê do Zucka Cachinhos Dourados. O homem do Fakebook, digo, do Facebook (e Instagram e WhatsApp), disse hoje que passou anos desvalorizando a liberdade de expressão e então resolveu demitir os checadores de fatos, mandou os moderadores de conteúdo para o Texas (estado bem trumpista), colocou Dana White como conselheiro da empresa e demitiu o principal executivo de relações públicas da Meta para botar um republicano no lugar. Digamos que o medo que Zucka tem do Trump parece grande mesmo.