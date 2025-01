Fitch preocupada com riscos de déficit fiscal persistente e aumento da dívida nos EUA

Em uma nota, a Fitch prevê um déficit fiscal de 8,1% do PIB até 2024, que diminuirá para 7,5% em 2025 e deverá se estabilizar nesse nível até 2026.

Espera-se que o índice de endividamento do Estado federal ultrapasse 120% a partir de 2026.

Isso é menor do que as previsões do FMI, que, no final de outubro, previu um valor equivalente a 132% do PIB para a dívida soberana dos EUA a partir de 2025, caso não houvesse mudanças na política econômica.

Para a Fitch, o principal risco é um aumento nos custos de empréstimos, com os juros representando 13,1% do orçamento federal em 2024.

A agência observa sua preocupação com o "fraco quadro orçamentário e a aparente falta de apetite em todo o espectro político por políticas para reduzir estrutural e duradouramente o déficit" nas finanças públicas.

"Presumimos que os cortes de impostos de 2017 (quando Trump assumiu o cargo pela primeira vez) serão estendidos, mas os gastos além da saúde e da defesa representam apenas 15% do orçamento, deixando pouco espaço para cortes orçamentários significativos", acrescentou a agência de classificação.