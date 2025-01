Maduro ativa plano militar na Venezuela às vésperas da posse presidencial

Que "se ativem a partir de hoje mesmo à noite, durante os dias 8 e 9 [de janeiro] a nível nacional, e as ODI ativadas integralmente em todos os estados, municípios, paróquias e comunidades garantam o que será a vitória exemplar da paz da Venezuela nos dias que estão por vir", ordenou.

"Procedo constitucionalmente a ativar pela primeira vez as ODI em defesa da paz, da estabilidade e da família venezuelana", assinalou o herdeiro político de Hugo Chávez durante um ato no qual anunciou a captura de sete "mercenários" estrangeiros, entre eles dois cidadãos americanos, três ucranianos e dois colombianos.

Estas novas detenções se somam às prisões realizadas entre novembro e dezembro, segundo versões oficiais, de outros 125 "mercenários" de 25 nacionalidades que o governo venezuelano vincula a planos "terroristas" em meio à crise que eclodiu após as eleições de 28 de julho do ano passado.

As denúncias de complôs são frequentes e, às vésperas da posse presidencial, Maduro acusa González Urrutia e a líder da oposição María Corina Machado de incentivarem supostos planos de desestabilização.

Antonio Díaz, tenente da Milícia, um braço armado formado por civis, disse estar disposto a ajudar a "consolidar a vitória de Maduro".

"Vamos empossá-los no dia 10 de janeiro [...] queremos respeito por nosso país e faremos com que ele seja respeitado, aconteça o que acontecer. E aqui temos as nossas armas e vamos defender o país, se possível, com as nossas vidas", disse, exibindo um fuzil.