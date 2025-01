McDonald's desiste de práticas de diversidade

A rede de 'fast food' McDonald's reverterá algumas de suas práticas de diversidade, a mais recente grande empresa americana a repensar suas políticas após uma decisão da Suprema Corte que encerrou a ação afirmativa nas admissões universitárias.

As mudanças anunciadas na segunda-feira incluem parar de pedir aos fornecedores que se comprometam com certos objetivos políticos chamados DEI - diversidade, equidade e inclusão - retirar-se de pesquisas externas que medem a diversidade corporativa e mudar o nome do seu comitê de diversidade.

"Estamos nos afastando do compromisso mútuo da Supply Chain (rede de abastecimentos) com o DEI a favor de uma discussão mais integrada com os fornecedores sobre a inclusão no que se refere ao desempenho comercial", afirmou a empresa em comunicado.