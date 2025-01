Opositor González denuncia detenção de genro às vésperas da posse na Venezuela

"Não está garantido ainda", disse o dirigente venezuelano a jornalistas na capital americana.

"Vou esperá-los no aeroporto", ironizou o ministro do Interior, Diosdado Cabello. "Vão invadir a Venezuela? Vão nos assustar com isso? (...) Se puserem um pé na Venezuela, serão detidos e postos à disposição da justiça".

O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, alertou, por sua vez, que serão tratados como "invasores" se entrarem sem permissão na Venezuela.

Um antecedente: autoridades venezuelanas impediram a decolagem de um avião da Cidade do Panamá rumo a Caracas, que tinha entre os passageiros ex-presidentes do grupo IDEA, que queriam ir à Venezuela observar as eleições presidenciais de julho.

- "Dias contados" -

Machado disse que não está prevista uma posse paralela de González Urrutia fora do país.