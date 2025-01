O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou nesta terça-feira (7) os membros da Otan a aumentarem os seus gastos com defesa para 5% do PIB, reiterando as suas afirmações de que esses países pagam pouco pela proteção americana.

"Todos podem pagar, mas deveriam fazê-lo a 5%, não a 2%", disse Trump aos repórteres.

ft/bjt/db/nn/mvv/aa/yr