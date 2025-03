Homem é preso por 'homicídio culposo' após colisão no Mar do Norte

O proprietário alemão do cargueiro, de bandeira portuguesa, negou que o navio transportasse contêineres carregados com cianeto de sódio, rejeitando as informações do site Lloyd's List Intelligence, especializado em transporte marítimo.

"Podemos confirmar que não há contêineres a bordo com cianeto de sódio, como foi relatado erroneamente", disse a empresa de transporte alemã Ernst Russ em um comunicado.

Um porta-voz de Downing Street afirmou que a situação ambiental é "extremamente preocupante".

- "Perigos tóxicos" -

A ONG Greenpeace alertou para os "múltiplos perigos tóxicos" que o acidente representa "para a vida marinha".

A Guarda Costeira britânica afirmou que "o Ministério do Meio Ambiente confirmou que a qualidade do ar no nível do solo está atualmente dentro dos limites normais para as condições meteorológicas".