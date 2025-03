Sabalenka vence Samsonova e reencontrará Keys na semifinal de Indian Wells

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, venceu nesta quinta-feira (13) a russa Liudmila Samsonova (N.25) nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells e ganhou direito a uma revanche com a americana Madison Keys (N.5).

Há dois meses, Keys derrotou Sabalenka na final do Aberto da Austrália e impediu a bielorrussa de levantar o troféu do primeiro Grand Slam da temporada pelo terceiro ano consecutivo.

Contra Samsonova nesta quinta-feira, a número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 22 minutos.